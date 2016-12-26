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Президент Украины Петр Порошенко проезжал мимо СБУ и заехал пообщаться, так как возникла насущная потребность в этом. Так глава Службы безопасности Украины Василий Грицак прокомментировал визит Главы государства в ведомство.

«Во-первых, у нас очень вкусный кофе. С другой стороны, почему Президент не может заехать в СБУ? Приехал неожиданно, посмотрел, работает ли Служба безопасности», - сказал Грицак в эфире 112 Украина.

Он отметил, что сам заранее не знал о визите Порошенко.

«Проверил караулы (Президент, - ред.). Кстати, наши караулы в одной ситуации не наилучшим образом поработали, за это Президент меня покритиковал. А если серьезно, то возникла насущная необходимость пообщаться, он как раз проезжал мимо Службы, вот и заехал. Я не вижу в этом ничего крамольного», - отметил глава СБУ.

При этом Грицак не подтвердил и не опроверг присутствие заместителя председателя фракции Блока Петра Порошенко Игоря Кононенко.

Напомним, о том, что Порошенко и Кононенко приезжали ночью в СБУ, сообщил 21 декабря журналист Михаил Ткач в Facebook.

«Только что видел, как заезжал президентский кортеж в ворота на Владимирской. Ехал в такси, поэтому не успел сфотографировать», – отметил он.
ForUm

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