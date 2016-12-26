Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в качестве ответа на резолюцию Совбеза ООН продолжить практику аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

«Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии – территорий на Западном берегу Иордана - DW», - заявил он, пишет DW.com.

Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии «Байт Йехуди» («Еврейский дом»).

«Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране», - заявил он, назвав Иерусалим вечной столицей Израиля. Он подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН окажется в «мусорном ведре истории».

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.

В Израиле заявили, что не будут выполнять эту резолюцию.