Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в качестве ответа на резолюцию Совбеза ООН продолжить практику аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.
«Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии – территорий на Западном берегу Иордана - DW», - заявил он, пишет DW.com.
Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии «Байт Йехуди» («Еврейский дом»).
«Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране», - заявил он, назвав Иерусалим вечной столицей Израиля. Он подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН окажется в «мусорном ведре истории».
Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.
Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.
Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.
В Израиле заявили, что не будут выполнять эту резолюцию.
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