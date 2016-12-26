также в разделеМир
ФСБ не нашла признаков теракта на борту Ту-154 16
В регионе РФ на Новый год запретили продажу спиртосодержащих жидкостей 18
В Черном море нашли обломки Ту-154 185
По делу «Боярышника» в РФ арестованы еще 4 человека 34
Названа причина внезапной смерти Джорджа Майкла 239
В РФ назвали основные версии причин крушения Ту-154 150
Умер Джордж Майкл 187
Завтра в России – день траура 269
В Турции считают, что убийство российского посла было спланированным 179
Названы предварительные причины крушения Ту-154 1933
В Германии проходит масштабная эвакуация 393
Доктор Лиза погибла в катастрофе Ту-154 8721
На инаугурацию к Трампу согласился прийти только один экс-президент США 456
В Грузии разрешили курение марихуаны 238
Спасатели не находят выживших на месте крушения Ту-154 258
Польша требует от РФ записи с самолета Качиньского 103
Российский самолет, летевший в Сирию, упал в Черное море 1977
Президент Филиппин пригрозил сжечь ООН 164

Министр образования и диаспоры Израиля Нафтали Беннетт призвал в качестве ответа на резолюцию Совбеза ООН продолжить практику аннексии территорий на Западном берегу реки Иордан.

«Уже в ближайшее время мы предпримем шаги для распространения юрисдикции Израиля на Маале-Адумим и остальные области Иудеи и Самарии – территорий на Западном берегу Иордана - DW», - заявил он, пишет DW.com.

Беннетт является председателем правой национально-религиозной партии «Байт Йехуди» («Еврейский дом»).

«Ни один народ не может быть назван захватчиком в своей собственной стране», - заявил он, назвав Иерусалим вечной столицей Израиля. Он подчеркнул, что резолюция Совбеза ООН окажется в «мусорном ведре истории».

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.

В Израиле заявили, что не будут выполнять эту резолюцию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

48
Теги
Ботинки зимние