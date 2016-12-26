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За минувшие сутки члены незаконных вооруженных формирований совершили 33 обстрела позиций Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На мариупольском направлении вчера из 122-миллиметровой артиллерии они обстреляли Лебединский.  Из 82-миллиметровых минометов – Широкино, Талаковку и Водяное, из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – Старогнатовку, Широкино и Павлополь. По Новотроицкому огонь вел снайпер.

На донецком направлении из 120 и 82 миллиметровых минометов, вооружения БМП и гранатометов НВФ обстреляли Луганское, Артемово, Новгородское и Верхнеторецкое. Зайцево было обстреляно из стрелкового оружия.
На луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия НВФ вели огонь по Станице Луганской и Новозвановке.

Напомним, с полуночи 24 декабря  по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен «режим тишины».

ForUm

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