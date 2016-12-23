также в разделеОбщество
Генштаб: ВСУ вновь понесли потери на Светлодарской дуге 39
Полторак заверил, что эвакуационного транспорта в зоне АТО хватает 12
Департамент Нацполиции, который возглавлял Кива, ликвидировали 16
Украинцев предупреждают о тумане 14
Коломойский прокомментировал национализацию «ПриватБанка» 147
НАПК дало НАБУ доступ к е-декларациям 35
22 декабря. Картина дня 133
Детективы два часа допрашивали Онищенко 182
«Шансон» оштрафовали на 300 тысяч за песню о российском флоте 72
Львовский мусор сбросили на Полтавщине, две фуры задержаны 69
Завод продал БТРы для пограничников на миллион дороже 62
Завтра в Украине будет тепло и ясно 32
В Украине уже 5 человек умерли от гриппа 52
ГПУ проверяет причастность «Братства» и «Правого сектора» к убийствам на Майдане 140
Рева: Повышение «минималки» не приведет к пересчету субсидий 47
СБУ перекрыла канал финансирования НВФ 30
65% украинцев не хотят восстановления СССР 78
Штаб: Силы АТО готовы к новому «режиму тишины» 66

На Светлодарской дуге в районе Дебальцево члены незаконных вооруженных формирований убили троих захваченных в плен украинских военных. Об этом сообщил волонтер и координатор проекта «СтопТеррор» Семен Кабакаев в Facebook.

«Троих наших ребят нет в живых. Двое были на поле, забрали их то ли местные НВФ, то ли наемники из РФ, пока неизвестно. Бойцы были ранены, их сняли на видео и передали нашим, как подтверждение того, что они у противника… Провести обмен не удалось, враг не захотел и наши не нашли с кем говорить», - написал он.

По словам волонтера, затем военных перевезли в Дебальцево, издевались и мучили, в итоге убили.

«Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам, как подтверждение того, что они 200-е», - сообщил Кабакаев. 

«Третий якобы считался пропавшим без вести. Мы подали запрос, и оказалось, что по их данным он в плену, но подтверждения мы не нашли. Несколько часов назад, третий оказался у нас, несколько выстрелов в голову», - пишет волонтер.

Он добавил, что на ресурсах  ОРДЛО и РФ распространяются эти фотографии и видео, сам он не стал добавлять их к посту.

Напомним, по данным штаба АТО, 18 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге один украинский военный попал в плен.

18 декабря НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. С тех пор на этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

38
Теги
Ботинки зимние