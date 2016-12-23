На Светлодарской дуге в районе Дебальцево члены незаконных вооруженных формирований убили троих захваченных в плен украинских военных. Об этом сообщил волонтер и координатор проекта «СтопТеррор» Семен Кабакаев в Facebook.

«Троих наших ребят нет в живых. Двое были на поле, забрали их то ли местные НВФ, то ли наемники из РФ, пока неизвестно. Бойцы были ранены, их сняли на видео и передали нашим, как подтверждение того, что они у противника… Провести обмен не удалось, враг не захотел и наши не нашли с кем говорить», - написал он.

По словам волонтера, затем военных перевезли в Дебальцево, издевались и мучили, в итоге убили.

«Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам, как подтверждение того, что они 200-е», - сообщил Кабакаев.

«Третий якобы считался пропавшим без вести. Мы подали запрос, и оказалось, что по их данным он в плену, но подтверждения мы не нашли. Несколько часов назад, третий оказался у нас, несколько выстрелов в голову», - пишет волонтер.

Он добавил, что на ресурсах ОРДЛО и РФ распространяются эти фотографии и видео, сам он не стал добавлять их к посту.

Напомним, по данным штаба АТО, 18 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге один украинский военный попал в плен.

18 декабря НВФ пытались выбить Вооруженные силы Украины с занимаемых позиций в районе Светлодарской дуги. С тех пор на этом участке фронта продолжаются ожесточенные бои.