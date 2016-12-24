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Правоохранители утром возобновили работу по фиксации и документированию последствий артобстрела НВФ Торецка и Светлодарска. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В пятницу вечером в 21:50 члены НВФ обстреляли село Северное возле Торецка. Обстрелянный район находится на окраине населенного пункта. В настоящее время зафиксировано повреждение двух домов по ул. А. Кошевого, повреждены окна, крыши зданий и ограждение.  

Вчерашние события квалифицированы по ст. 258 «Террористический акт» Уголовного кодекса Украины.

В Светлодарске в результате обстрела повреждено многоэтажное здание и служебный автомобиль полиции.  

 
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