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Водоснабжение Торецка Донецкой области возобновлено после проведения ремонта поврежденного в результате обстрела водопровода, сообщает пресс-центр ООС.

«22 октября, в соответствии с заявкой КП «Компания» Вода Донбасса», от оккупационной администрации РФ были получено гарантии безопасности на проведение аварийно-восстановительных работ на водоводе в районе шахты Гагарина. Аварийно-восстановительные работы поврежденного водопровода начали на следующий же день», – говорится в сообщении.

В штабе подчеркнули, что 23 октября в 19.30 водоснабжение в Торецка восстановлено с постепенным наращиванием давления в водоводе.

Как ранее сообщал ForUm, 15 октября из-за повреждения водовода Горловка-Торецк прекращена подача воды городу Торецку и поселкам Железное, Южное, Щербиновка.
ForUm

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