также в разделеОбщество
В «Правом секторе» и «Братстве» прокомментировали проверки ГПУ 67
НВФ совершили уже 6 обстрелов позиций ВСУ 177
ФРГ выплатит компенсацию семье погибшего в Берлине украинца 31
Штаб АТО предупреждает: НВФ готовят провокационные обстрелы 45
В зоне АТО заработал новый «режим тишины» 46
23 декабря. Картина дня 83
Более половины украинцев считают себя счастливыми 32
ВСУ установили блокпост на южной окраине Новолуганского 337
В Украине на выходных ухудшится погода 66
С начала года СБУ зафиксировала почти 250 кибератак на госструктуры 22
Данилюк считает коллектив «ПриватБанка» одним из лучших 49
ВСУ заняли Новолуганское в районе Светлодарской дуги 306
Боец АТО, который считался попавшим в плен на Светлодарской дуге, погиб 117
В КСУ объяснили, почему вынесли лишь 6 решений за год 36
НВФ трижды за день атаковали украинские позиции на Светлодарской дуге 74
На Херсонщине задержали браконьеров с «уловом» на 2 миллиона 112
СМИ: Проплаченные алкоголики угрожали «переломать ноги» журналистам «Вестей» 94
Нацполиция запустила мобильное приложение 77

Сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины, подозреваемого в осквернении синагоги на могильном комплексе цадика Нахмана в Умани. Фоторобот подозреваемого опубликован на сайте полиции Черкасской области.

На вид мужчине 30-35 лет, рост около 175 см, правое ухо в верхней части деформировано вследствие травмы. Был одет в светло-серую куртку ниже пояса, синие джинсы и темно-коричневые ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о подозреваемом, сообщить по тел.: (067) 397-09-59, (04744) 4-03-66 или 102.

Напомним, 21 декабря в Умани группа неизвестных осквернила синагогу на могиле еврейского праведника Рабби Нахмана.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отменил отпуск прокурора Черкасской области в связи с инцидентом. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги
Ботинки зимние