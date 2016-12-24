Сотрудники полиции устанавливают местонахождение мужчины, подозреваемого в осквернении синагоги на могильном комплексе цадика Нахмана в Умани. Фоторобот подозреваемого опубликован на сайте полиции Черкасской области.

На вид мужчине 30-35 лет, рост около 175 см, правое ухо в верхней части деформировано вследствие травмы. Был одет в светло-серую куртку ниже пояса, синие джинсы и темно-коричневые ботинки.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о подозреваемом, сообщить по тел.: (067) 397-09-59, (04744) 4-03-66 или 102.

Напомним, 21 декабря в Умани группа неизвестных осквернила синагогу на могиле еврейского праведника Рабби Нахмана.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко отменил отпуск прокурора Черкасской области в связи с инцидентом.