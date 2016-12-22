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Силы АТО готовы придерживаться режима прекращения огня с 24 декабря, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе на встрече в Минске. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает 112 Украина.

«ВСУ и силы АТО неоднократно демонстрировали готовность к выполнению Минских договоренностей. Все тяжелое вооружение было отведено, был соблюден режим прекращения огня. В дальнейшем ВСУ готовы выполнять мирный план президента»,- сказал он.

«Вместе с тем мы оставляем за собой право в случае провокационных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, которые несут угрозу военнослужащим ВСУ, вести огонь. Еще раз хочу подчеркнуть, что ВСУ готовы к выполнению очередных решений контактной группы», - отметил спикер.

Напомним, ранее спецпредставитель ОБСЕ на переговорах Мартин Сайдик сообщил, что участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе подтвердили намерение прекратить огонь с 00:00 24 декабря.

 
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