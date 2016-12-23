также в разделеОбщество
Полиция обнародовала фоторобот налетчика на синагогу в Умани 26
В «Правом секторе» и «Братстве» прокомментировали проверки ГПУ 67
НВФ совершили уже 6 обстрелов позиций ВСУ 177
ФРГ выплатит компенсацию семье погибшего в Берлине украинца 31
Штаб АТО предупреждает: НВФ готовят провокационные обстрелы 45
В зоне АТО заработал новый «режим тишины» 46
23 декабря. Картина дня 85
Более половины украинцев считают себя счастливыми 32
ВСУ установили блокпост на южной окраине Новолуганского 338
В Украине на выходных ухудшится погода 66
С начала года СБУ зафиксировала почти 250 кибератак на госструктуры 22
Данилюк считает коллектив «ПриватБанка» одним из лучших 49
ВСУ заняли Новолуганское в районе Светлодарской дуги 306
Боец АТО, который считался попавшим в плен на Светлодарской дуге, погиб 117
НВФ трижды за день атаковали украинские позиции на Светлодарской дуге 74
На Херсонщине задержали браконьеров с «уловом» на 2 миллиона 112
СМИ: Проплаченные алкоголики угрожали «переломать ноги» журналистам «Вестей» 94
Нацполиция запустила мобильное приложение 77

Конституционный суд на протяжении 11 месяцев этого года вынес лишь 6 решений и 2 заключения, поскольку работает  не в полном составе.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Укринформа.

«Начиная с 2014 года, КСУ работает не в полном составе, а конституционное производство  организовано таким образом, что судья несет основную нагрузку во время подготовки дела к рассмотрению, и именно на него возложены функции по предварительной отработке материалов дела, направления запросов, подготовке проектов актов суда», - отмечают в учреждении.

Там также обратили внимание, что теперь в состав КСУ входит лишь 15 судей при 18 необходимых.

В КСУ объяснили, что большинство из 419 конституционных обращений, которые поступили в суд на протяжении года, были отклонены, поскольку не отвечали  требованиям закона «О Конституционном суде Украины».

«Это общая мировая практика, что 2/3 обращений конституционные суды признают неприемлемыми к рассмотрению», - заметили в КСУ.

В 2016 году открыли конституционное производство по 27 обращениями. На данное время на рассмотрении суда  находится 26 дел об открытии производства, из них на рассмотрении в пленарном заседании - 21 дело.

На протяжении этого года на рассмотрение суда поступило 30 конституционных представлений и 419 конституционных обращений.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

36
Теги
Ботинки зимние