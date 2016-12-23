Конституционный суд на протяжении 11 месяцев этого года вынес лишь 6 решений и 2 заключения, поскольку работает не в полном составе.

Об этом говорится в ответе суда на запрос Укринформа.

«Начиная с 2014 года, КСУ работает не в полном составе, а конституционное производство организовано таким образом, что судья несет основную нагрузку во время подготовки дела к рассмотрению, и именно на него возложены функции по предварительной отработке материалов дела, направления запросов, подготовке проектов актов суда», - отмечают в учреждении.

Там также обратили внимание, что теперь в состав КСУ входит лишь 15 судей при 18 необходимых.

В КСУ объяснили, что большинство из 419 конституционных обращений, которые поступили в суд на протяжении года, были отклонены, поскольку не отвечали требованиям закона «О Конституционном суде Украины».

«Это общая мировая практика, что 2/3 обращений конституционные суды признают неприемлемыми к рассмотрению», - заметили в КСУ.

В 2016 году открыли конституционное производство по 27 обращениями. На данное время на рассмотрении суда находится 26 дел об открытии производства, из них на рассмотрении в пленарном заседании - 21 дело.

На протяжении этого года на рассмотрение суда поступило 30 конституционных представлений и 419 конституционных обращений.