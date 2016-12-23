Захватчики ливийского самолета авиакомпании Afriqiyah заявили, что принадлежат к группировке «Аль-Фатих аль-Джадид» и требуют освободить из тюрьмы сына Муамара Каддафи Сейфа аль-Ислама.

Об этом сообщает новостной портал «Эль-Биляд» со ссылкой на ливийские источники, передает РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что захватчики пассажирского лайнера, скорее всего, являются сторонниками Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году во время гражданской войны.

В то же время, ливийские СМИ со ссылкой на официального представителя временного правительства Ливии сообщают, что захватчики самолета требуют «надавить» на ливийскую армию и обеспечить коридор безопасности для выхода боевиков из города Бенгази.

Неизвестные в пятницу захватили Airbus A320, который выполнял внутренний рейс из ливийского города Сабха в Триполи, и направили его на Мальту. По предварительным данным, на борту находились 111 пассажиров и семь членов экипажа.

Сейчас в аэропорту Мальты находятся подразделения военных. На кадрах местного телевидения видно, что самолет стоит на летном поле, вокруг него никакого движения, все двери воздушного судна закрыты.

Министр транспорта Ливии Миляд Маатук сообщил о переговорах с двумя захватчиками, их требования выясняются.

Полиция Мальты пока не подтверждает появившуюся в СМИ информацию о том, что пассажиры покинули самолет.