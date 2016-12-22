В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, работа которой была приостановлена 19 декабря после теракта. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Вокруг ярмарки теперь установлены заграждения. В знак скорби на ярмарке больше не горят яркие огни и не играет рождественская музыка.

По всей Германии проходят полицейские рейды – власти ищут подозреваемого в совершении нападения 24-летнего Аниса Амри, который, по данным полиции, может быть вооружен и опасен.

За информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тыс. евро.

В четверг утром обыски прошли в Берлине и Дортмунде, а также в миграционном центре на границе с Голландией.

Напомним, вечером 19 декабря в толпу людей на рождественской ярмарке возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине врезался грузовик. В результате нападения погибли 12 человек и еще 48 пострадали.

Экстремистская организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение.