также в разделеМир
Путин: Россия сильнее любого агрессора 65
В Москве на улице умер внук Сталина 476
В Турции освободили из-под ареста родственников убийцы посла РФ 72
Число жертв отравления «Боярышником» в России выросло до 71 72
В московском метро прогремел взрыв, есть пострадавшие 134
В Сахаре впервые за 37 лет выпал снег 461
Ответственность за убийство посла РФ взяли на себя сирийские повстанцы 65
По делу об убийстве посла РФ в Турции арестовано 13 человек 31
Число жертв взрыва на рынке пиротехники в Мексике возросло 49
СМИ: У Трампа не включили Россию в список главных угроз США 101
По делу о «Боярышнике» в России арестованы 11 человек 160
ИГ взяло ответственность за теракт в Берлине 90
Власти Турции связали убийство посла РФ с Гюленом 100
Жертвами взрыва на рынке фейерверков в Мексике стали 29 человек 47
Совет ЕС утвердил визовую либерализацию для Грузии 114
Обнародовано новое видео убийства российского посла в Турции 430
СМИ: Берлинский террорист на свободе, полиция арестовала не того мужчину 198
В Германии неизвестный открыл стрельбу, 1 человек погиб, 2 – ранены 36

В Берлине вновь открылась рождественская ярмарка, работа которой была приостановлена 19 декабря после теракта. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Вокруг ярмарки теперь установлены заграждения. В знак скорби на ярмарке больше не горят яркие огни и не играет рождественская музыка.

По всей Германии проходят полицейские рейды – власти ищут подозреваемого в совершении нападения 24-летнего Аниса Амри, который, по данным полиции, может быть вооружен и опасен.

За информацию о его местонахождении объявлена награда в 100 тыс. евро.

В четверг утром обыски прошли в Берлине и Дортмунде, а также в миграционном центре на границе с Голландией.

Напомним, вечером 19 декабря в толпу людей на рождественской ярмарке возле Мемориальной церкви кайзера Вильгельма в Берлине врезался грузовик. В результате нападения погибли 12 человек и еще 48 пострадали.

Экстремистская организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Ботинки зимние