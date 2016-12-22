Сейчас стало возможным оформить кредит с минимумом документов и справок всего за 8 минут. Все это – без очередей, бумажной волокиты в режиме онлайн. У всех случаются ситуации, когда на карте нужна значительная сумма денег, а друзья рады бы помочь, но не могут. Брать кредит в банке? Но банки рассматривают заявку до нескольких дней, требуя при этом много справок, на сбор которых тоже уйдет немало времени. выход их ситуации – обратиться за онлайн кредитом от Moneyveo.

Чтобы получит кредит онлайн, нужно:

● паспорт,

● идентификационный номер плательщика налогов (ИНН);

● личная банковская карта любого украинского банка;

● доступ к интернету;

● мобильный телефон.

Если заявка на выдачу денег будет одобрена, спустя несколько минут на карту придут деньги. При этом присылать справку о доходах или поручительство не нужно. Мы даже не поинтересуемся, куда клиент собирается тратить полученные средства.

Чтобы получить такую ссуду, нужно следовать простой инструкции:

1. Заполнить заявку. На главной странице официального сайте вы увидите кредитный калькулятор с «ползунками», с помощью которых можно выбрать размер займа и срок, на который он будет выдаваться. Справа вы увидите результат вычислений калькулятора – общую сумму с начисленными процентами. Именно эту сумму придется погасить, когда договор истечет. Если ее размер вас устраивает, жмите зеленую копку «Получить кредит» и заполняйте заявку с личными данными.

2. Проверить почту. Решение о том, выдавать или не выдавать кредит, принимает автоматизированная система. Она оценивает все «за» и «против», а потом высылает на указанный вами электронный адрес письмо с результатом. Как правило, ждать приходится не дольше 8 минут.

3. Дождаться поступления средств. Если заявка одобрена, деньги сразу де будут перечислены на указанную карту. Использовать их можно будет уже через два часа.

Так что если вам понадобятся деньги, Moneyveo сможет выступить финансовым партнером и помощником, способным решить ваши финансовые проблемы. Оформить кредит можно сроком от 1 до 30 дней на сумму до 3000 гривен. Если вы планируете обращаться за займами в будущем, то размер ссуды постепенно увеличится до 10000 гривен.

Как погасить кредит?

Зарегистрировавшись на сайте, у вас появится личный кабинет, с помощью которого можно погасить кредит. Для этого нужно авторизироваться в системе и перевести деньги с карты на счет компании.

Если у вас есть только наличные, то достаточно подойти к терминалу самообслуживания и перевести нужные средства. Наша компания работает с такими распространенными сетями как EasyPay, iBox, 24nonStop и City 24. В меню с банковскими операциями вы найдете в числе прочих компаний и нашу, после чего сможете погасить ссуду.

Альтернатива терминалу или отправке средств через интернет – отделение любого банка. Предоставив в кассу реквизиты Moneyveo и нужную сумму, можно легко и в срок погасить заем.

Moneyveo – это быстрый и максимально комфортный способ кредитования. Для того, чтобы получить ссуду, нужен только паспорт, код и доступ в интернет. Спустя несколько минут, Moneyveo решит ваши финансовые трудности.