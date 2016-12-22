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В пятницу, 23 декабря, в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3 ...- 5 градусов, днем ​​-1 ... + 1 градус. Об этом сообщаю Українські Новини со ссылкой на Гидрометцентр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололедица, ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3 ...- 9 градусов, днем ​​-2 ... + 4 градуса. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -7 ...- 12 градусов, днем ​​-1 ... + 4 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2 ...- 8 градусов, днем ​​-2 ... + 3 градуса.

В центре страны облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2 ...- 8 градусов, днем ​​-2 ... + 3 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололед, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2 ...- 8 градусов, днем ​​-2 ... + 3 градуса.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололед, ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3 ...- 8 градусов, днем ​​-2 ... + 4 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, на дорогах местами гололед, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3 ...- 8 градусов, днем ​​-1 ... + 4 градуса.  

 
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