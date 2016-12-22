также в разделеОбщество
ГПУ проверяет причастность «Братства» и «Правого сектора» к убийствам на Майдане 21
Рева: Повышение «минималки» не приведет к пересчету субсидий 18
СБУ перекрыла канал финансирования НВФ 9
65% украинцев не хотят восстановления СССР 26
Штаб: Силы АТО готовы к новому «режиму тишины» 33
Что делать, если срочно понадобились деньги на квартиру 36
С начала года в зоне АТО погибли 83 мирных жителя 15
Хуг: Тяжелое вооружение на Донбассе стали применять в три раза чаще 20
Украинские военные отбили две атаки НВФ на Светлодарской дуге 95
В мэрии Энергодара проводят обыски 32
Украинцев просят воздержаться от поездок в РФ: пытаются вербовать 111
Порошенко наградил 72 бойцов АТО 23
Дело патрульного Олийныка направили в суд 103
Шлапак: Система оплаты труда и кадровая политика «ПриватБанка» не изменятся 25
Журналист: Фискалы с размахом отгуляли корпоратив 302
РФ прислала на Донбасс очередной гумконвой 36
Отчет: Российские хакеры отслеживали артиллерию ВСУ через устройства на Android 73
НВФ уже не пытаются атаковать украинские позиции на Светлодарской дуге 62

На одного освобожденного из плена приходится по нескольку «освободителей». На этот факт обратила внимание журналистка Ирина Гаврилова в своем блоге на портале Голос.UA.

Гаврилова считает особенно странным, что на лавры спасителей претендуют глава СБУ Василий Грицак и его советник Юрий Тандит, которые под предлогом рекламы заслуг президента в деле освобождения пленных на самом деле подставляю главу государства, подавая себя в качестве фигур, решающих эти вопросы.

«В то же время Запад требует от Киева выполнения Минских соглашений, угрожая прекратить введение безвизового режима и сотрудничество с МВФ», — напоминает журналистка.  

Как известно, президент Франции Франсуа Олланд, подводя итоги саммита ЕС 16 декабря, призвал официальный Киев выполнять свои обязательства.

«Однако мирное урегулирование – это конец для «партии войны». Сначала «ястребы» во главе с Турчиновым и Парубием потеряют возможность для распила военных бюджетов. А в перспективе – череда судебных процессов по обвинению в военных преступлениях», — прогнозирует Гаврилова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

53
Теги
Ботинки зимние