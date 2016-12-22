На одного освобожденного из плена приходится по нескольку «освободителей». На этот факт обратила внимание журналистка Ирина Гаврилова в своем блоге на портале Голос.UA.

Гаврилова считает особенно странным, что на лавры спасителей претендуют глава СБУ Василий Грицак и его советник Юрий Тандит, которые под предлогом рекламы заслуг президента в деле освобождения пленных на самом деле подставляю главу государства, подавая себя в качестве фигур, решающих эти вопросы.

«В то же время Запад требует от Киева выполнения Минских соглашений, угрожая прекратить введение безвизового режима и сотрудничество с МВФ», — напоминает журналистка.

Как известно, президент Франции Франсуа Олланд, подводя итоги саммита ЕС 16 декабря, призвал официальный Киев выполнять свои обязательства.

«Однако мирное урегулирование – это конец для «партии войны». Сначала «ястребы» во главе с Турчиновым и Парубием потеряют возможность для распила военных бюджетов. А в перспективе – череда судебных процессов по обвинению в военных преступлениях», — прогнозирует Гаврилова.