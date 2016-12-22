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Сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли канал финансирования незаконных вооруженных формирований, организованный одним из дистрибьюторов продуктов питания, сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что руководители коммерческой структуры из Донецкой области, перерегистрированной на территории контролируемой украинскими властями, продолжали поставлять продукты питания в т.н. «ДНР».

«Дельцы организовали логистику товаров на временно оккупированные террористами территории через Россию. Сотрудники спецслужбы во время обысков в офисах и по месту жительства бизнесменов в Киеве и Донецкой области обнаружили документацию с доказательствами совершения незаконных торговых операций с т.н. «ДНР», – говорится в сообщении.

Оперативники СБУ также изъяли пятьсот тысяч гривен, двадцать тысяч долларов США, пятнадцать тысяч евро и банковские карточки, по которым проводились нелегальные сделки.
ForUm

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