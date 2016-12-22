Глава правления «ПриватБанка» Александр Шлапак хранит в финучреждении 200 тыс. грн и не собирается их снимать. Об этом он заявил на брифинге, сообщает 112 Украина.

Шлапак отметил, что его вклад составляет более 200 тыс. грн.

«Я не забирал вклад. Обещаю вам, что пока буду руководить банком, и в будущем буду держать деньги в «Привате», - заявил глава правления.

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО «ПриватБанк».

21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций «ПриватБанка»: Минфин приобрел 100% акций за одну гривню.

Председатель правления банка Александр Шлапак заявил, что «ПриватБанк» удалось стабилизировать.