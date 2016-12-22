В течение прошлой недели количество обстрелов в зоне АТО резко выросло по сравнению с неделей ранее.

Об этом в четверг на брифинге заявил первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг, сообщает Украинская правда.

По его словам, в целом количество случаев нарушения режима тишины выросло на 75%, а использование запрещенного Минского соглашениями оружия – на 300%.

Кроме того, наблюдатели зафиксировали не менее 985 взрывов, вызванных огнем из минометов, танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Для сравнения, за неделю до этого было зафиксировано 242 взрыва.

Из них 843 взрыва были зафиксированы в течение выходных в районах к югу и юго-востоку от Светлодарска. По словам Хуга, на эту «горячую» точку приходится половина всех нарушений.

«За этими сухими фактами кроется колоссальный рост уровня насилия», - констатировал он.

Кроме того, в воскресенье в 6:00 наблюдатели слышали 700 взрывов, 680 из которых оценили как выстрелы артиллерии калибром 122 мм и 20 танковых взрывов.

В Дебальцево, контролируемой «ДНР», наблюдатели ночью в субботу слышали 12 выстрелов из реактивных систем залпового огня. На следующий день – слышали еще 43 такие выстрелы, а также 1900 взрывов неопределенного происхождения.

«Боевая активность до сих пор не угасает в районе Светлодарска и Дебальцево. Только вчера зафиксировали более 1100 взрывов. Патрули вынуждены были отступить, и до конца не уверены, что сейчас там происходит», - добавил он.

Для сравнения он заявил, что за предыдущую неделю наблюдатели зафиксировали лишь 15 разрывов минометных мин в этом секторе.

На треугольник Авдеевка - Ясиноватая - донецкий аэропорт приходится большинство остальных насильственных действий за прошедшую неделю, 1/4 от общего количества.

Он добавил, что особенно горячо было в пятницу – тогда из центра Донецка наблюдатели слышали 504 взрывы на расстоянии 6 - 10 км на северо-запад.

Остальные четверть нарушений произошли возле Мариуполя, Горловки, в западной части Луганской области и на западной и юго-западной окраине Донецка.

Он добавил, что за исключением 1 сентября, с начала года не было ни одного дня, без нарушения режима тишины, а за целый год зафиксировано более 300 тыс. нарушений. Большинство – с применением запрещенного вооружения.

Также Хуг рассказал, что в понедельник наблюдатели в подконтрольном Украине Луганском видели свежую воронку в 150 м от детского сада, одно из окон которого было выбито взрывной волной. Тогда же они слышали, как 2 мины разорвались в 500 м от них.

Неделей ранее, по его словам, наблюдатели были в подконтрольной «ДНР» Саханке и там зафиксировали воронку от 120 мм артиллерийского снаряда в 20 м от школы.

Хуг также добавил, что на КПВВ «Майорское» в среду наблюдатели видели тело мужчины, которого застрелили в голову несколькими часами ранее.

В целом, по его словам, с января по ноябрь зафиксировали 83 летальных исхода и 305 случаев ранения гражданского населения.