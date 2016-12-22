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Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 83 смерти мирных граждан на Донбассе в период с января по ноябрь 2016 года.

Об этом во время брифинга сообщил замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, сообщает 112 Украина.

«С января по ноябрь 2016 года наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 83 жертвы среди гражданского населения, а также 305 случаев травмирования мирных жителей», - сообщил Хуг.

Как ранее сообщал ForUm, по данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли 9 тыс. 758 человек и почти 23 тыс. получили ранения. 

 
ForUm

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