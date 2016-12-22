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Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель не видит потребности в финансировании Украины по примеру так называемого «плана Маршалла». Об этом говорится в расшифровке его выступления на конференции «Аудит внешней политики Украины».

Райхель, в частности, заявил, что не согласен с критикой в адрес Германии из-за недостаточной финансовой поддержки Украины. По мнению посла, взамен Украина должна привлекать капиталы на внешних рынках.

«Я не согласен с теми, кто просит план Маршалла для Украины, по очень простым причинам.

На глобальном уровне есть очень много капитала с низкой процентной ставкой. Вопрос в том, как привлечь этот капитал», – сказал Райхель, сообщает ЕвроПравда.

Необходимо отметить, что Украина имеет крайне низкий уровень кредитного рейтинга (по подсчетам Fitch, речь идет о рейтинге «B-» , «высоко спекулятивные облигации»), что делает невозможным выход государства на внешний рынок заимствований.

В то же время посол Германии считает, что это не создает непреодолимых препятствий. «Если Украина предложит соответствующие условия, которые будут надежными, то не будет ничего магического в том, что международный капитал придет в Украину и использует имеющиеся возможности», - заявил он.

«Когда вы это сделаете, вам уже не нужна будет международная правительственная помощь от налогоплательщиков других стран, чтобы поддерживать Украину. Поскольку Украина станет самодостаточной страной для ведения бизнеса», - добавил дипломат.

Как известно, название «план Маршалла» носит программа восстановления экономики Западной Европы, которая была основана после Второй мировой войны за счет помощи и кредитных средств, предоставленных США.
ForUm

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