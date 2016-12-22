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Прокуратурой города Киева направлено в суд обвинительный акт в отношении сотрудника Управления патрульной полиции в Киеве Сергея Олийныка по факту событий, произошедших 7 февраля текущего года в столице во время преследования автомобиля БМВ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Установлено, что патрульный полицейский во время преследования автомобиля БМВ, в котором находились 4 человека, превысил служебные полномочия и в нарушение установленного законом порядка совершил выстрелы из табельного оружия, в результате чего 17-летний пассажир автомобиля получил смертельное огнестрельное ранение.

В рамках досудебного расследования Олийныку сообщено подозрение по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) Уголовного кодекса Украины.

В прокуратуре отметили, что 22 декабря обвинительный акт в данном уголовном производстве направлен в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Как сообщал ForUm, ночью 7 февраля в Киеве патрульные во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли стрельбу по автомобилю BMW, в результате которой погиб пассажир авто.
ForUm

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