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В Министерстве финансов уверяют, что система электронных платежей «Приват24» будет работать и в дальнейшем.

«Приват-24» будет работать и в дальнейшем. Это одна из лучших систем электронных платежей в Европе», - говорится в сообщении, передает Укринформ.

В Минфине также уверяют, что предприниматели без каких-либо оговорок смогут распоряжаться своими средствами, все необходимые ресурсы уже зарезервированы.

Напомним, ранее первый заместитель председателя правления банка Олег Гороховский заявил, что онлайн-сервисы банка «ПриватБанка», в частности система «Приват24», перешли в собственность государства.

 

 
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