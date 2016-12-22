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Россия может прибегнуть к провокациям в случае введения Украиной визового режима. Об этом сказал министр иностранных дел Павел Климкин.

В ответ на вопрос, стоит ли вводить безвизовый режим с Россией, глава ведомства отметил, что от этой страны можно ожидать провокаций в результате принятия такого решения, сообщает ТСН.

«У нас война с Россией, причем и классическая, и гибридная. Но в то же время у нас есть несколько миллионов наших сограждан в России. И Россия знает, какие провокации сделать в случае того, когда мы будем вводить безвизовый режим. Сейчас это анализируем и потом выйду с предложением относительно того, как мы это будем делать и в отношении временных рамок», - отметил Климкин.

Он также подчеркнул, что «визовый режим – это отношения между цивилизованным странами».

Как сообщал ForUm, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий предложил поднять вопрос введения визового режима с Россией и расширения против нее санкции.

В свою очередь секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что Украина должна проводить очень жесткую визовую политику с Россией.

В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает необходимым изучить риски, которые могут возникнуть в случае введения визового режима с Российской Федерацией.
ForUm

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