Президент Петр Порошенко помиловал 9 осужденных, которых Украина в качестве жеста доброй воли передает членам незаконных вооруженных формирований.

Соответствующий указ №561/2016 от 20 декабря обнаролован на официальном сайте Главы государства.

«Рассмотрев ходатайство о помиловании лиц, осужденных судами Украины, предложения Комиссии по вопросам помилования и принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личность осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение нанесенного ущерба и устранение причиненного ущерба, мнение органов и учреждений исполнения наказаний, наблюдательных комиссий о целесообразности помилования и другие обстоятельства, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины постановляю помиловать», – говорится в документе.

В то же время фамилии помилованных не указываются.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной рабочей подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко поблагодарила Президента за этот шаг. «Я очень благодарна Президенту за этот акт милосердия, по его преданные усилия сделать все возможное и невозможное для освобождения заложников. Напомню, украинская сторона в ближайшие дни освободит из-под стражи 15 ранее судимых за преступления лиц, как акт гуманизма. Большинство помилованы Президентом, среди них 6 женщин, есть пожилые и больные лица», – написала она на своей странице в Facebook .

«Мы ожидаем, что и другая сторона проявит гуманизм накануне праздников и процесс освобождения заложников будет разблокирован. Именно этой теме было полностью посвящена в Минске работа гуманитарной группы. Несколько часов тяжелого разговора. Мы еще раз подчеркнули, что до нового года 15 человек из тех, что их разыскивает ОРДЛО, украинская сторона помилует как жест гуманизма. ОРДО заявили, что с их стороны было жестом гуманизма освобождение Тараса Колодия (еще раз хочу поблагодарить церкви за содействие в этом и еще раз хочу подчеркнуть, что мы работаем по всем направлениям, с волонтерами, церковью, людьми доброй воли, дипломатами, координируем наши усилия вместе с СБУ, только освободить)», – подчеркнула она.

Напомним, Украина в качестве жеста доброй воли передает членам незаконных вооруженных формирований 15 человек из составленного ими списка.

Трехсторонняя контактная группа во время проведения скайп-встречи 23 декабря обсудит вопрос освобождения заложников.