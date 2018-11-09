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Премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов принять изменения в закон о Кабинете Министров, которые будут предусматривать расширение полномочий главы правительства.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Я поддерживаю наведение порядка в стране и хочу сказать от правительства как премьер-министр, что нам недостаточно полномочий. Временно, возможно, рассмотрите. Я внесу (на рассмотрение ВР. - Ред.) изменения в закон о Кабинете Министров Украины об усилении полномочий Премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я ответственно заявляю, что в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок», - заверил Гройсман.

В то же время он отметил, что вопрос о том, какой должна быть система - президентско-парламентской или парламентско-президентской, - является исключительно делом парламентариев.

 

 
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