Премьер-министр Владимир Гройсман призвал народных депутатов принять изменения в закон о Кабинете Министров, которые будут предусматривать расширение полномочий главы правительства.

Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, сообщает Укринформ.

«Я поддерживаю наведение порядка в стране и хочу сказать от правительства как премьер-министр, что нам недостаточно полномочий. Временно, возможно, рассмотрите. Я внесу (на рассмотрение ВР. - Ред.) изменения в закон о Кабинете Министров Украины об усилении полномочий Премьер-министра Украины. Если вы это поддержите, я ответственно заявляю, что в течение трех месяцев наведу в стране реальный порядок», - заверил Гройсман.

В то же время он отметил, что вопрос о том, какой должна быть система - президентско-парламентской или парламентско-президентской, - является исключительно делом парламентариев.