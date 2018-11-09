В Киеве на Андреевском спуске на территории стройплощадки, где сносят часть забора, прогремели три взрыва.
Как сообщает Громадське, неизвестные бросили неопределенные предметы, после чего прогремели три последовательных взрыва.
Полиция перекрыла доступ к территории строительства и отмечает, что выясняет все обстоятельства.
Присутствующие протестующие, которые выступают за отмену строительства на Андреевском спуске, назвали взрывы провокацией.
Отметим, 9 ноября на Андреевском спуске сносят часть забора строительства.
Как отметил начальник управления контроля за благоустройством КГГА Тарас Панчий, после сноса часть забора будут решать вопрос по демонтажу строительного крана, который фактически работает над пешеходной зоной Андреевского спуска.
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