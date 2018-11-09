Австрийские спецслужбы задержали полковника армии страны по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении 20 лет.



Как сообщили в Министерстве обороны Австрии, расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, передает УНИАН со ссылкой на Kronen Zeitung.

Военнослужащий из Зальцбурга получил за свою работу около 300 тыс. евро. В материале говорится, что австриец каждые две недели контактировал со своим связным в российских спецслужбах по имени Юрий и передавал ему секретные документы. Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело по статье о работе на иностранную военную разведку. Издание также сообщает, что министр обороны Австрии Марио Кунасек намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по этому делу. «Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима», - сказал Кунасек.

По его словам, и после холодной войны нейтральные государства являются целью шпионажа. «Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности. Этот случай для нас стал поводом усилить меры контрразведки в сфере киберобороны», - добавил министр.

По данным издания, канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек выступят в ближайшее время с экстренным заявлением по этому делу.