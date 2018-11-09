также в разделеОбщество
Отопительный сезон стартовал в 95% украинских городов 13
Секс-скандал: Студентка призналась, что оклеветала сотрудника Нацполиции 32
Ответственность за сбитый беспилотник ОБСЕ возложили на РФ 40 стран 22
Луценко: Дело Стерненко передали в Киев из-за подозрений о сговоре между полицией и нападавшими 19
В стамбульском аэропорту задержали украинку с наркотиками 18
В Украину вернулись трое задержанных в Греции моряков 36
Луценко: Есть три основных подозреваемых в заказе убийства Луценко 130
8 ноября. Картина дня 36
КСУ признал конституционной отмену пособия по уходу за ребенком 395
Дипломат заявил о намерении РФ захватить новые территории в Украине 95
Госбюджет за 10 месяцев сведен с дефицитом 4,8 миллиарда 28
В «Борисполе» задержали священника с поддельным паспортом 43
«Стала жертвой провокации»: студентка извинилась за обвинения в адрес Варченко 39
Вербовщицу «ДНР» заочно приговорили к 10 годам тюрьмы 28
В Украине пока не зафиксированы случаи заболевания гриппом 15
МВД ввело ряд льгот для полицейских 52
Житель Запорожья пытался вывезти за границу товары военного назначения 40
Нацсовет по телевидению создал прецедент: 2 телеканала с одним названием TVi 29

Австрийские спецслужбы задержали полковника армии страны по подозрению в шпионаже в пользу России на протяжении 20 лет.

Как сообщили в Министерстве обороны Австрии, расследование ведется в отношении 70-летнего австрийского полковника в отставке, который с конца 1990-х годов передавал российской военной разведке информацию о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, передает УНИАН со ссылкой на Kronen Zeitung.

Военнослужащий из Зальцбурга получил за свою работу около 300 тыс. евро. В материале говорится, что австриец каждые две недели контактировал со своим связным в российских спецслужбах по имени Юрий и передавал ему секретные документы. Прокуратура Австрии возбудила уголовное дело по статье о работе на иностранную военную разведку. Издание также сообщает, что министр обороны Австрии Марио Кунасек намерен вызвать к себе военного атташе России в стране по этому делу. «Шпионская деятельность против нейтральной страны недопустима», - сказал Кунасек.

По его словам, и после холодной войны нейтральные государства являются целью шпионажа. «Это демонстрирует, насколько важна плотная и эффективная сеть безопасности. Этот случай для нас стал поводом усилить меры контрразведки в сфере киберобороны», - добавил министр.

По данным издания, канцлер Австрии Себастьян Курц и министр обороны Марио Кунасек выступят в ближайшее время с экстренным заявлением по этому делу.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги