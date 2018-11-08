Задержанного после обыска в Джанкойском районе в аннексированном Крыму Аблялима Аблямитова отпустили после опроса, сообщает Радио Свобода.

По его данным, сотрудники управления Министерства внутренних дел России проверяли контакты девушки, с которой Аблямитов общался 2013 года.

Утром 8 ноября в поселке Азовское Джанкойского района в аннексированном Крыму прошел обыск в доме местного жителя Халила Аблямитова. Сообщалось, что после обыска российские силовики увезли в Симферополь сына хозяина дома, Аблялима Аблямитова и его беременную жену Айджан.

Российские силовые структуры не комментировали ситуацию.