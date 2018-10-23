КГГА только с 16 октября получила право на демонтаж временного мемориального комплекса на Майдане Незалежности для проведения следственного эксперимента в рамках расследования расстрелов во время Революции достоинства.

Об этом заявили в пресс-службе администрации в ответ на заявления начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка относительно демонтажа временного Мемориала Героям Небесной Сотни.

Действительно, 27 июня прокурор Департамента спецрасследований Роман Псюк вынес постановление, которым запретил совершать любые действия, направленные на изменение обстановки на Аллее Героев Небесной Сотни от Майдана Незалежности до улицы Банковой, в том числе срезание деревьев, монтаж/демонтаж столбов, конструкций и тому подобное. Однако уже 5 июля указанное постановление было отменено заместителем генпрокурора Украины Анжелой Стрижевской как незаконное.

Именно об этом постановлении говорил во время брифинга Горбатюк. Однако, он не указал, что оно было отменено через 7 дней после вынесения.

6 июля в КГГА поступило письмо Генпрокуратуры о необходимости демонтажа временного Мемориала и креста у верхнего выхода станции метро «Крещатик» на улице Институтской и передачи на хранение в ГУ «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства».

17 июля в КГГА поступило письмо ГПУ о необходимости демонтажа металлических конструкций, установленных вокруг Монумента Незалежности.

«Указанные конструкции временного Мемориала и креста у верхнего выхода станции метро «Крещатик» на улице Институтской не находятся на балансе каких-либо структурных подразделений и/или коммунальных предприятий Киевской городской государственной администрации, Печерской районной в городе Киеве государственной администрации. В связи с этим в ГУ «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства» 13 июля 2018 был направлен соответствующий запрос», - отмечается в сообщении.

Согласие музея поступило в КГГА только 16 октября 2018 с формулировкой «предоставить разрешение и помощь в демонтаже и переносе конструкций временного Мемориала».

«То есть, только с 16 октября 2018 у КГГА появились правовые основания для помощи ГУ «Национальный мемориальный комплекс Героев Небесной Сотни - Музей Революции Достоинства» в демонтаже временного Мемориала и креста у верхнего выхода станции метро «Крещатик» на улице Институтской. Сейчас структурные подразделения КГГА и ГУ в рабочем порядке осуществляют согласование рабочих моментов», - подчеркнули в пресс-службе.

«В КГГА с благодарностью воспримут корректные высказывания Горбатюка, направленные на обеспечение донесения до общества реальной и правдивой информации по больному вопросу расследования убийств Героев Небесной Сотни в феврале 2014 года, которое проводится Департаментом спецрасследований более 4 лет», - отмечается в сообщении.

Напомним, Горбатюк 22 октября заявил, что суд отказал в аресте участка ул. Институтской для проведения следственных экспериментов. По его словам, нужно по крайней мере 16 дней ежедневной работы, чтобы отработать соответствующий участок, так как во время Революции Достоинства там погибло 8 человек, и еще не менее 8 получили ранения.