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Суд приговорил к 5 годам тюрьмы условно экс-члена организации «Украинский выбор» и журналиста Павла Золотарева за проведение по заказу России мероприятий в поддержку федерализации Украины.

Об этом говорится в приговоре суда, передают Українськi Новини.

Указано, что уроженец Запорожья Золотарев в течение 2016 года в составе организованной преступной группы принимал меры с целью принятия на сессиях районных и областных советов разных регионов Украины за денежное вознаграждение обращений к Президенту, Верховной Раде, Кабинету Министров о разграничении полномочий между центральной и местной властью.

В частности, организатор преступления финансировал секретарей облсоветов для принятия противозаконных действий, сумма вознаграждения посредникам за каждое решение составляла от 60 до 100 тысяч долларов.

Указанные денежные средства они получали от заинтересованных лиц из РФ.

Так, Золотарев организовал весной 2016 года обращение депутатов Владимирецкого районного совета Ривненской области к Президенту и парламенту относительно разграничения полномочий между правительством и областными советами регионов; в начале мая 2016 года - аналогичное обращение депутатов Житомирского областного совета к депутатам Рады и Кабинету Министров; осенью 2016 года – аналогичное обращение депутатов Ивано-Франковского областного совета к Президенту и Верховной Раде.

Указанные обращения направлялись с целью создания предпосылок для заключения соответствующих договоров между органами местного самоуправления и центральным органом исполнительной власти, что обеспечило бы экономическую и административную самостоятельность регионов Украины.

В феврале 2017 года Золотарев был задержан правоохранителями.

В судебном заседании обвиняемый виновным себя в инкриминируемом ему уголовном правонарушении признал полностью, подтвердил фактические обстоятельства совершенного преступления.

Также обвиняемый отметил, что искренне раскаивается в содеянном и сделал для себя соответствующие выводы.

Суд признал его виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Золотарев приговорен к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.

При этом он освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.
ForUm

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