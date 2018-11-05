Призывная кампания в столице находится на грани срыва, по состоянию на начало ноября призвано менее 40%.

Об этом сообщил на брифинге военный комиссар Киева Сергей Клявлин.

«По состоянию на 5 ноября, в соответствии с планом призыва мы призвали в ряды Вооруженных сил Украины 39,5% призывников. Явка призывников, которые должны прибывать на призывные участки, крайне-крайне низкая», - сказал он.

При этом Клявлин подчеркнул, что весной практически не было срывов.

Сейчас явка призывников на участке составляет 8%.

«Граждане – жители Киева к призывным участкам как обращались так и не обращаются. Мы их ищем с помощью органов Национальной полиции и уже доставляем к призывным участкам, где определяется их годность к военной службе», - сказал он.

При этом Клявлин пожаловался на очень низкое качество работы руководителей предприятий. Так, некоторые из них увольняют сотрудников, получивших повестку, «задним числом», чтобы не удерживать за ним место работы и не платить зарплату.

Причиной низкой явки военком назвал общее негативное отношение к службе в Вооруженных силах, снижение волны патриотических настроений, распространение негативной информации о службе в армии в СМИ и в целом низкое доверие к военкоматам.

По состоянию на 5 ноября на военную службу по контракту призвано 346 граждан - жителей Киева. Среди них 76 женщины и 163 имеют статус участника боевых действий. Лидирует Печерский район.

Напомним, 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 30 декабря. За это время в ВСУ и других военных формирований на срочную военную службу планируют призвать 17 960 граждан Украины.

В Киеве от призыва на срочную военную службу уклоняются почти 34 тысячи человек.