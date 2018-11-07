По состоянию на начало ноября в Вооруженные силы Украины призвали 5 тысяч призывников из запланированных 9 тысяч человек. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра обороны генерал-лейтенант Игорь Павловский, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

«Областные и районные (городские) призывные комиссии продолжают свою работу по вопросам призыва граждан Украины на срочную военную службу в октябре-декабре 2018 года. В рамках призывной кампании «Осень-2018» по состоянию на ноябрь на срочную военную службу в ряды ВС Украины призвано около 5 тыс. человек, - сообщил он.

Всего на выполнение Военной доктрины Украины по смешанному способу комплектования ВС Украины, в 2018 году на срочную военную службу в Вооруженные силы Украины будет призвано 18,0 тыс. человек (весна - 9,0 человек; осень - 9,0 тыс. человек).

Заместитель министра обороны напомнил, что военнослужащими срочной службы комплектуются должности в подразделениях обеспечения для выполнения задач жизнедеятельности боевых воинских частей и учреждений в пунктах постоянной дислокации, кроме дислоцирующихся в Донецкой и Луганской областях.

«Это позволяет высвободить военнослужащих по контракту для привлечения их в ООС. К выполнению боевых задач в районе проведения операции Объединенных сил и в воинские части, дислоцированные районах проведения ООС, военнослужащие срочной службы не привлекаются», - отметил заместитель министра.

Павловский также сообщил, что с начала 2018 года на военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины принято более 27 тыс. человек, в том числе, 1700 офицеров.

Напомним, 1 октября начался осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 30 декабря. За это время в ВСУ и других военных формирований на срочную военную службу планируют призвать 17 960 граждан Украины.

Призывная кампания в столице находится на грани срыва, по состоянию на начало ноября призвано менее 40%.