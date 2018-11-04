После переговоров президента Украины Петра Порошенко с Вселенским патриархом Варфоломеем они сделали фото, которое не оставило равнодушными пользователей соцсетей, передает INSHE.TV.
В Facebook пользовательница Елена Монова обнародовала снимок фотографа Михаила Палинчака, на котором фигуры Порошенко и Варфоломея дополнила стамбульская белая кошка.
Долго ожидать комментариев не пришлось.
И конечно же появились фотожабы.
Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко и Вселенский Патриарх Варфоломей подписали Соглашение «О сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским Константинопольским Патриархатом». Это соглашение о сотрудничестве в создании независимой православной Церкви в Украине, Вселенский Патриарх предоставляет Томос, признавая независимость украинской Церкви, и вручает его избранному на Соборе Предстоятелю.
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