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Президент Украины Петр Порошенко подчеркнул, что Украина благодарна Турции и президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за усилия по освобождению украинских политических заключенных и заложников, незаконно содержащихся в России и на оккупированных украинских территориях.

Об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

«Мы высоко ценим помощь Турции и лично господина Президента в освобождении политических заключенных. Большое спасибо за освобождение Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, и договорились о тех, кто незаконно содержится в оккупированном Крыму и на территории РФ, будем продолжать координацию о продолжении процесса освобождения политзаключенных», - сказал Петр Порошенко во время совместной пресс-конференции с Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам переговоров в Стамбуле.

Глава государства также отметил: «Безусловно, не только мы с господином Президентом Эрдоганом, но и весь мир заботится сейчас об освобождении украинских заложников». Он напомнил, что во время визита канцлера Германии Ангелы Меркель в Украину также обсуждался вопрос освобождения украинцев, незаконно содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.

Президент также сообщил, что будет поднимать этот вопрос во время визитов в Финляндию и Францию.

«Безусловно, мы будем делать все возможное и не теряем оптимизма, чтобы и Олег Сенцов, и Сущенко, и Балух и другие политзаключенные как можно скорее оказались дома. И международная поддержка здесь играет решающую роль», - подчеркнул Петр Порошенко.

Глава государства отметил, что России очень трудно объяснить, почему в тюрьму сажают только за вывешенный украинский флаг на своем доме, или вообще без объяснения каких-либо причин выносятся приговоры в 20 лет заключения.

«Мы объединяем наши усилия для того, чтобы увеличить давление на Россию и обеспечить освобождение как тех, кто находится в российских тюрьмах, так и тех, кого держат в заложниках на оккупированной территории. Мы будем продолжать нашу бортьбу», - отметил Петр Порошенко.

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, напомнил об освобождении двух политических заключенных Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, которые были выданы турецкой стороне и после этого отпущены и вернулись в Украину.

«На этот раз мы получили более длинный список, который мы сразу же передали российской стороне. И желаю, чтобы мы следили за этим процессом и были успешны в его решении», - отметил Президент Турции.

Как сообщалось ранее, в Стамбуле, во Дворце «Buyuk Mabeyn» началась встреча Президента Украины Петра Порошенко и Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
ForUm

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