В Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) теперь можно заменить водительское удостоверение. Причем эта операция займет всего 20 минут, передает Автовод.

Новая экспресс-услуга разрабатывалась и внедрялась под личным контролем мэра Киева Виталия Кличко и будет предоставляться в киевских ЦПАУ. Он же и представил её общественности.

В украинской столице насчитывается 14 офисов ЦПАУ. Поменять водительское удостоверение можно пока только в центральном офисе. Скоро это будет возможно и в остальных столичных филиалах этого учреждения.

В ЦПАУ можно заменить старое водительское удостоверение на новое, в том числе, если его украли или просто потеряли (в этом случае готовьте 201 грн, чтобы заплатить штраф). А вот выдачей первых водительских удостоверений по-прежнему занимается полиция, нравится это кому-то или нет.

Что ж, это очень нужное нововведение, так как оно должно ускорить процесс замены водительских удостоверений. Главное, чтобы в ЦПАУ не было очередей, иначе, например, зимой киевлянам придется ждать на морозе.