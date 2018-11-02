Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после 18 лет лидерства в своей партии Христианско-демократический союз (ХДС) решила дать другим возможность «взять на себя ответственность».

Об этом она рассказала во время общения со студентами в Киеве, сообщает Европейская правда.

«Я 18 лет возглавляю христианских демократов. Теперь нужно сказать: пусть другие возьмут на себя ответственность», - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что ее партия все еще имеет самую высокую поддержку в стране, однако результаты «не такие хорошие, какие мы бы хотели».

Среди причин падения поддержки она назвала последние споры в своем блоке ХДС/ХСС по миграционной политике.

«Я 13 лет на посту федерального канцлера, поэтому я сказала, что буду оставаться на посту до конца срока, но спустя не буду канцлером. Я сделала это заявление, чтобы дать возможность новым лицам, которые, возможно, имеют другие мысли, и чтобы они могли подготовить партию к следующим выборам», - пояснила Меркель.

Напомним, 29 октября Меркель заявила, что ее нынешняя каденция – последняя на посту канцлера. Она также отметила, что стремится к обновлению руководства Христианско-демократического союза и решила уйти с поста лидера партии ХДС.

Меркель возглавляет ХДС с 2000 года и является непрерывным канцлером Германии с 2005 года.