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В Стамбуле Президент Петр Порошенко вместе с представителями украинской и крымскотатарской общины в Турции открыл мемориальную доску на здании бывшей дипломатической миссии УНР в 1919-1922 годах.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Порошенко отметил, что имеет честь начать официальный визит в Турецкую Республику с этого символического места, где 100 лет назад было открыто посольство Украинской Народной Республики.

«Очень важно, что Посольство в Стамбуле было открыто одним из первых дипломатических представительств Украинской Народной Республики. Очень важно, что в Османской империи тогда была абсолютно твердая позиция по признанию УНР, империя признала ее одной из первых. Очень важно, что в те годы выдающиеся украинцы защищали права украинцев и представляли Украину», - сказал Петр Порошенко во время торжественной церемонии.

Президент поблагодарил украинские посольство и консульство, которые провели большую исследовательскую работу, турецких партнеров, которые помогали открытию этой доски и испанским партнерам в сотрудничестве с которыми были получены все необходимые разрешения, чтобы появилась возможность почтить память украинского Посольства.

Также Глава государства отметил общину, которая сегодня гостеприимно встречает украинскую делегацию. «Очень важно, что здесь сегодня и мальчики, и девочки в украинских национальных костюмах, и в крымскотатарских. Мы приветствуем такое гостеприимство и такая связь между обществом и украинской властью», - сказал он.

Во время общения с присутствующими Петр Порошенко также сообщил, что за несколько часов состоится его встреча с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заседание Стратегического совета между Украиной и Турцией. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время отношения между Украиной и Турцией являются дружественными, партнерскими и стратегическими. Он также поблагодарил Турцию за абсолютно твердую позицию поддержки суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины. «Нам приятны заверения, что Турция никогда не признает незаконную аннексию Крыма», - подчеркнул Президент.

9 февраля 1918 Османская империя подписала Брестский мир, признавая Украинскую Народную Республику как независимое и суверенное государство. Этот договор был ратифицирован 22 августа 1918. Украинское государство и Османская империя на взаимной основе открыли дипломатические миссии.

Руководителями дипломатической миссии УНР в Стамбуле были: Михаил Суковкин (1918-1919 гг.), Александр Лотоцкий (1919-1920 гг.) И Ян Токаржевский-Кардашевич (1920-1921гг.). В 1921-1922 гг. Посольство УНР возглавлял советник Василий Мурский, который впоследствии стал представителем эмигрантского правительства УНР в Стамбуле.

С апреля 1919 до мая 1922 Посольство УНР осуществляло свою деятельность в Стамбуле в арендованном помещении на ул. Таксим, 25, которая переименована в ул. Замбак.

В 1986-1988 гг. в рамках реконструкции исторической части района Бейоглу ряд домов были снесены и расширена проезжая часть бульвара Тарлабашы. Здание бывшего Посольства УНР было реконструировано и в 2006 году выкуплено правительством Испании. Сейчас в ней действует Институт Сервантеса.
ForUm

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