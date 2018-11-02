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За прошедшие сутки, 1 ноября, боевики 20 раз открывали огонь по позициям украинских  войск, 1 раз применив запрещенное вооружение. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое, Зайцево, Авдеевка, Березовое, Красногоровка, Новотроицкое, Старогнатовка, Гранитное, Чермалык, Гнутово, Водяное и Лебединский.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 82 мм враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Чермалык. Наибольшую огневую активность оккупанты проявили на мариупольском направлении.

В результате боевых действий погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще двое получили ранения.

С начала текущих суток противник 3 раза обстрелял позиции ВСУ – вблизи Авдеевки, Марьинки и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, 1 ноября, два боевика российско-оккупационных войск уничтожено, еще четверо - ранены.
ForUm

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