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Сегодня, 2 ноября, во Львовской областной инфекционной больнице скончалась 68-летняя женщина, которая заболела бешенством после укуса собственной собаки. Об этом в комментарии Tvoemisto.tv рассказала главный епидемиолог области Наталья Тимко.

Это был первый случай заболевания человека бешенством за прошедшие 11 лет. Тимко говорит, что женщина заболела, так как не обратилась в больницу, даже когда животное умерло.

«С июня все медучреждения Львова и области обеспечены антирабическим иммуноглобулином и антирабической вакциной французского производства. Ранее больницы должны были закупать их самостоятельно, централизованно обеспечивалась небольшая часть. Но сейчас все есть», - говорит Тимко.

Эпидемиолог добавляет, что после укуса животного - собаки, кошки, лисы, ежа - нужно обратиться в травмпункт. Врачи при оказании помощи людям, которых укусило животное, руководствуются соответствующим приказом Минздрава, в котором четко расписано, в каких случаях, куда и сколько сыворотки нужно вводить, говорит Тимко.

Наибольший процент больных животных наблюдается среди лис - 36%, кошек - 26%, собак - 23%, сельскохозяйственных животных - 11%, других диких животных - 4%.

Медики отмечают наибольше количество случаев заболевания среди кошек, чем среди собак, ведь в Украине вакцинация собак против бешенства является обязательной.
ForUm

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