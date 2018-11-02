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На выходных, 3-4 ноября, в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков.  Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Первые выходные ноября опровергнут стеретип, что в ноябре надо заползти в нору до апреля, грустить, вздыхать, пить литрами чай, депрессировать и прятаться от мира за клетчатыми пледами и старыми спортивными штанами. В течение 3-4 ноября в Украине ни бесконечных дождей, ни штормового ветра, ни снега, ни даже маленьких «минусов» не будет», – написала она.

Диденко отметила, что в воскресенье ожидаются туманы, на западе и севере в некоторых районах местами слабые дожди, повышенное атмосферное давление и комфортная температура воздуха. В дневные часы ожидается +10-16 градусов, на юге и на западе до +14-19 градусов. На Сумщине, Харьковщине будет прохладнее, +8-13 градусов.

«В Киеве субботу и воскресенье также - с периодическими туманами, без существенных осадков, только что 4 ноября возможен небольшой дождь. В дневные часы в столице +11-14 градусов», – подытожила синоптик.
ForUm

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