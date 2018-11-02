В Ирпене 15-летняя девочка выпала из маршрутного такси во время движения, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Инцидент произошел по ул. Садовой. На перекрестке водитель маршрутки «Богдан», которая была полностью заполнена людьми, сделал поворот налево, а в это время внезапно открылась дверь автобуса, в результате чего пассажирка выпала на дорогу и получила телесные повреждения.

Случайные свидетели вызвали полицию и скорую на место происшествия. Пострадавшую госпитализировали. У нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас открыто уголовное производство по ст. 287 (Выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.