В центре Лондона в штаб-квартире компании Sony злоумышленник ранил ножом двоих человек.
Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой Sky News.
В связи с инцидентом была проведена эвакуация, сообщает пресс-служба полиции Лондона.
Также отмечается, что один человек был задержан.
В сообщении подчеркивается, что инцидент не связан с терроризмом, но он «продолжается». Информации о применении огнестрельного оружия в здании нет.
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