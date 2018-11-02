также в разделеМир
Президенту Туркменистана подарили золотой гриф для штанги 69
Меркель рассказала, почему уходит из политики 44
В Британии открыли дело против крупнейшего спонсора Brexit 103
Япония запустила собственную GPS 39
Великобритания легализовала медицинскую марихуану 17
Опубликовано видео аварии ракеты «Союз» 57
Ким Чен Ын собрался с визитом в Сеул 15
Найден «черный ящик» разбившегося в Индонезии Boeing 80
В парижском аэропорту столкнулись два самолета 112
В Индии открыли самую высокую в мире статую 48
Взрыв в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний парень 134
В Афганистане разбился военный вертолет: погибли 25 человек 69
Ответ «фабрике троллей»: В Чехии появилось «движение эльфов» 45
У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв: есть жертвы 47
В РФ пьяный полицейский на спор выстрелил себе в голову 50
В Германии медбрат признался в убийстве 100 пациентов 65
Трамп решил отменить гражданство США по рождению 48
Российский авианосец получил пятиметровую пробоину при падении крана 60

В центре Лондона в штаб-квартире компании Sony злоумышленник ранил ножом двоих человек.

Об этом сообщает «Новое Время» со ссылкой Sky News.

В связи с инцидентом была проведена эвакуация, сообщает пресс-служба полиции Лондона.

Также отмечается, что один человек был задержан.

В сообщении подчеркивается, что инцидент не связан с терроризмом, но он «продолжается». Информации о применении огнестрельного оружия в здании нет.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1599 грн.
12
Теги