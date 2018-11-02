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В Броварах на ул. Гагарина в четырехэтажном здании ООО «БПК Бровары» произошел взрыв.  По данным ГосЧС, ЧП произошло днем 1 ноября.

По прибытию спасатели установили, что взрыв произошел непосредственно в кабинете косметологии с последующим возгоранием на площади 5 м. кв.

На месте происшествия пострадали две женщины, которых с первой и второй степенью ожогов доставили в больницу.

Также спасатели из здания эвакуировали 30 человек.

На месте пожара работало 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

Причина взрыва устанавливается.
ForUm

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