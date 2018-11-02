Министр энергетики США Рик Перри посетит на следующей неделе Украину, Польшу, Венгрию и Чехию. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters.

В официальном пресс-релизе министерства энергетики США сообщается, что в ходе визитов министр планирует обсудить широкий круг вопросов: от ядерной энергии и кибербезопасности до экспорта угля и сжиженного природного газа.

Администрация президента Трампа стремится наладить поставки на европейский рынок своего сжиженного газа и угля.

Штаты продвигают свой сжиженный газ в Европу как альтернативу поставкам из России, которая позволит снизить зависимость от монополии «Газпрома». В то же время сжиженный природный газ дороже из-за затрат на транспортировку.

Несмотря на это, в прошлом месяце крупнейшая польская газовая компания PGNiG договорилась о контракте на покупку сжиженного газа у американской компании Venture Global LNG. Согласно договору, который действует до 2022 года, «Газпром» поставляет в Польшу более половины от ее потребностей в «голубом топливе».

Кроме того, Администрация Трампа ищет новые рынки сбыта для американского угля, поскольку внутреннее потребление снизилось до минимума с 1983 года из-за закрытия угольных электростанций.