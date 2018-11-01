Санкции РФ против Украины воспринимаются как государственная награда, заявил Президент Петр Порошенко.

«За небольшим исключением – это список очень достойных людей, включая моего сына, включая половину моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством членов коалиции, членов украинского правительства», - отметил Порошенко, комментируя по просьбе журналистов введение санкций Российской Федерацией против украинских граждан.

Во время совместной с федеральным канцлером Германии встречи с представителями средств массовой информации Президент также отметил, что российское решение о санкциях против украинских граждан «не было неожиданным».

«Пребывание в этом списке – как некая государственная награда. По крайней мере это так воспринимается», - сказал Порошенко и добавил: «Очень обижены те, кто в этот список не попал».

При этом глава государства подчеркнул: «Вместо того чтобы бряцать оружием на фронте или вводить санкции, России надо сделать очень простую вещь – уйти из Украины, отвести свои войска, забрать свое оружие, восстановить территориальную целостность Украины. Тогда будет и мир, и не нужно будет вводить никакие санкции».

Президент добавил, что объявление Россией этого санкционного списка является «свидетельством неконструктивной позиции Российской Федерации».

«Свидетельством того, что они не собираются имплементировать Минск (Минские договоренности - ред.), не собираются снизить напряжение и не собираются забирать свои войска. Это очень печально», - сказал Президент.

Напомним, 1 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер против 322 украинских граждан и 68 компаний.

Отмечается, что «среди физических и юридических лиц, на которых будут распространяться санкции, судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады Украины VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации Президента Украины, руководители органов исполнительной власти Украины и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины».