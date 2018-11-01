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В Украине зафиксировано угрожающий рост заболеваемости корью: только за последнюю неделю корью заболели 1319 человек, а с начала года - более 35 тыс., сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что самые высокие показатели заболеваемости и смертности от кори фиксируются в тех областях, где меньше всего вакцинированных детей и взрослых.

«Иммунизация является вопросом национальной безопасности. Здоровье украинцев - всех вместе и каждого в отдельности - зависит от уровня прививок в стране», – поджчерекнули в Минздраве.

Также сообщается, что министерство обеспечило достаточное количество качественных и эффективных вакцин: по состоянию на 1 октября 2018 года в Украине есть 713 857 доз вакцины КПК. Вакцины есть во всех регионах.

Напомним, 27 октября в Закарпатской областной детской больнице от кори умер 12-летний мальчик.
ForUm

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