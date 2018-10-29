В Закарпатской областной детской больнице от кори умер 12-летний мальчик, сообщает Mukachevo.net.

В субботу, 27 октября, утром, около 7:00 ребенок из села Страбичево был доставлен в инфекционное отделение. Состояние мальчика на тот момент было уже средней тяжести. «Предварительно врачи диагностировали у него корь. Заболевание было уже где-то около недели на дому. За медицинской помощью раньше к нам не обращались. Привит не был. То есть имеем запоздалое поступление», - комментирует врач Роман Шницер.

Состояние мальчика резко ухудшилось, и его перевели в реанимационное отделение.

«Уже были холодные конечности, нарушение микроциркуляции, его сразу перевели в реанимационное отделение. Там продолжалась негативная динамика, падение давления, расстройство жизненно важных органов, и на этом фоне наступила смерть у ребенка. Такое мгновенное течение болезни», - сказал Шницер.

Почему родители не обратились за помощью раньше, пока не известно. Вместе с тем, они обратились в полицию с заявлением о ненадлежащем исполнении своей работы врачами.

В Мукачевском районном отделе полиции рассказали, что сведения внесены в Едрей, открыто производство по ч.2 статьи 140 УК, то есть ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником.

В больнице отметили, что сначала проведут все экспертизы, и по их выводам будут действовать дальше.