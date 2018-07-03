Верховная Рада Украины приняла законопроект №6027-д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования» во втором чтении и в целом, сообщает пресс-служба Национального банка.

Законопроект поддержали 239 народных избранников.

По мнению Национального банка, полноценное возобновление кредитования блокируется рядом пробелов в действующем законодательстве Украины, которые снижают эффективность деятельности банковского сектора Украины. К ним относятся, в частности, неработающий формальный институт поручительства, сложный и рискованный механизм определения изменяемой процентной ставки, несовершенство инструментов внесудебного урегулирования, комплекс норм, несут риски вывода залога вопреки обязанностям по договору кредитования.

В НБУ отметили, что принятие законопроекта №6027-д обеспечит решение проблемных вопросов, которые создают системные препятствия для возобновления кредитования национальной экономики и производят дополнительные риски деятельности национальных и иностранных инвесторов.

В условиях защищенности прав кредиторов банки смогут выдвигать более лояльные требования к потенциальным заемщикам. Это, безусловно, будет способствовать активному применению кредитования как финансового инструмента, снижению стоимости кредитных ресурсов и, соответственно, облегчению доступа субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковскими продуктами.