также в разделеПолитика
В Венгрии заверили, что не планируют захватывать Закарпатье 13
Путин пригрозил «разрушителям связей» с РПЦ тяжелейшими последствиями 22
Кабмин принял военно-медицинскую доктрину Украины 22
Гройсман тоже проведет встречу с Меркель 17
Порошенко о заседании СБ ООН: Изоляция России растет 52
Россия в ООН: «Выборы» в ОРДЛО заполнят «вакуум власти» после убийства Захарченко 32
СМИ: Санкции РФ коснутся 360 украинских компаний 179
Ельченко: «Выборы» в ОРДЛО могут привести к новой вооруженной агрессии России 80
У Порошенко рассказали, о чем он будет говорить с Меркель в Киеве 23
Порошенко и Путин приедут 11 ноября в Париж 56
Климкин озвучил условия двойного гражданства 104
Порошенко назначил Терещука главой Киевской ОГА 117
Венгрия изменила скандальное название «куратора Закарпатья» 67
Совбез ООН проведет сегодня заседание по Украине 48
МИД: Денонсация договора с РФ по Азову может привести к новому территориальному спору 86
Вакарчук прокомментировал возможное участие в президентских выборах 63
Суд обязал НАБУ начать расследование против Яценюка и Петренко 79
От Рады через суд требуют отменить постановление о томосе 454

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует сопротивление попыткам властей провести прозрачные аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами, а также предупреждает о возможном сопротивлении проведению большой приватизации.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

«Мы начали аукционы на недра. Уже провели первые аукционы. Но я знаю, что как только мы пойдем дальше и быстрее, нам будут мешать, придумывать какие-то решения судов, какие блокировки и так далее», - сказал Гройсман.

По его словам, правительство начало процесс приватизации и здесь также есть определенные преграды.

«Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro - здесь открыто и прозрачно, все нормально. Но большую приватизацию – мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Бардак, каждый день бардак», - возмутился премьер.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги