Премьер-министр Украины Владимир Гройсман прогнозирует сопротивление попыткам властей провести прозрачные аукционы по продаже специальных разрешений на пользование недрами, а также предупреждает о возможном сопротивлении проведению большой приватизации.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.

«Мы начали аукционы на недра. Уже провели первые аукционы. Но я знаю, что как только мы пойдем дальше и быстрее, нам будут мешать, придумывать какие-то решения судов, какие блокировки и так далее», - сказал Гройсман.

По его словам, правительство начало процесс приватизации и здесь также есть определенные преграды.

«Малую приватизацию мы запустили через систему ProZorro - здесь открыто и прозрачно, все нормально. Но большую приватизацию – мы только к чему-то подходим, чтобы что-то сделать, опять нам создают какие-то искусственные ограничения, какие-то проблемы и так далее. Бардак, каждый день бардак», - возмутился премьер.