В ночь на 31 октября в Киеве на бульваре Тараса Шевченко, 36 произошло ДТП с пострадавшими. Полицейский Mitsubishi Outlander сбил пешехода.

Авария случилась около 03:30, сообщает Информатор.

По предварительной информации, правоохранители ехали на помощь другому экипажу, который задержал анонимного минера Бессарабского рынка. Во время движения по бульвару в сторону площади Победы через забор на проезжую часть выпрыгнул парень 25-30 лет. Он попал прямо на капот машины, а от удара улетел обратно за забор.

В результате наезда пострадавший получил серьезные травмы и в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу.

Отметим, что в ходе оформления ДТП к патрульным подошел парень и рассказал им, что пострадавший и еще двое неизвестных ограбили его.

При просмотре записей камер видео наблюдения данная информация подтвердилась. Трое неизвестных отобрали у прохожего рюкзак и начали убегать на противоположную сторону бульвара, перепрыгивая через забор. Первым перебегал парень, который и попал прямо на автомобиль патрульных. Двое других нарушителей увидели, что произошло, бросили рюкзак и убежали.

На месте ДТП работала патрульная полиция, медики и следственно-оперативная группа. Подробности произошедшего и личность пострадавшего парня устанавливаются.