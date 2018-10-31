С 1 ноября в Киеве начинается тестирование работы электронного билета. Он будет действовать на все виды общественного транспорта на основе бесконтактной электронной пластиковой карты, заявил мэр столицы Виталий Кличко во время открытия Kyiv Smart City Forum 2018.

«С 1 ноября, уже завтра, мы начинаем тестировать работу электронного билета. Нам надо на практике увидеть, как будет работать система, где есть слабые места, где проблемы. Чтобы устранить их, чтобы система запустилась полноценно», - отметил Кличко.

Он добавил, что на сегодняшний день уже установили около 1200 валидаторов – специальных считывающих устройств – в наземном общественном транспорте и модернизировали часть турникетов в метро. Мэр пояснил, что е-билет – специальная проездная карточка, которую после приобретения можно будет пополнять.

«Пассажиру достаточно лишь поднести билет к валидатору. Проезд оплачен», - отметил Кличко.

При этом контролеры будут иметь специальные приборы для проверки транспортной карточки пассажира.

Купить карты можно будет в кассах метрополитена, «Киевпасстранса», муниципальных и коммерческих киосках (Союзпечать, ТурИнфо, Т-Киоск). Планируется, что каналы продаж карточек будут расширяться за счет новых агентов по продажам.

«Для пассажиров единый билет на все виды транспорта – это удобство и комфорт. Е-билет - это и повышение уровня безопасности на дороге. Водитель сможет полностью сосредоточиться на своих профессиональных обязанностях, а не работать параллельно еще и кондуктором», - пояснил мэр.

Он отметил, что введение электронного билета позволит столичной власти осуществлять учет реального пассажиропотока, благодаря которому будет понятно, кто, куда и сколько пассажиров перевез.

«Это поможет нам оптимизировать маршруты. А также - решить проблему компенсаций за льготный проезд. И едва ли не самое главное - электронный билет - это контроль за оборотом средств на транспорте. Вывод больших сумм наличности из «тени», - подчеркнул Кличко.

Вместе с тем, он отметил, что киевская подземка стала пятой в мире, где начала работать система бесконтактных платежей банковской карточкой.

Kyiv Smart City Forum проходит уже в третий раз. В этом году на форум собрались более 1200 участников и гостей, в частности, мэры и представители администраций украинских городов, IT-сообщество, представители бизнеса, эксперты и общественные деятели. Запланированы выступления 50 самых интересных иностранных и украинских спикеров. Также на форуме работает 6 тематических секций, где продолжаются выступления формата Short Talks.